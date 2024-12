📷 Rangers kijkt er niet meer achter: 'Dessers mag met verlies vertrekken naar deze club'

Cyriel Dessers is dit seizoen geen vaste waarde bij Rangers. Een winterse transfer lijkt de enige uitweg te worden.

Dessers had dit seizoen een grote rol willen spelen bij Rangers, maar dat draaide eventjes anders uit. Hij lijkt zelfs op het punt te staan om te vertrekken.

Volgens verschillende bronnen zou de Schotse topclub zelfs verlies toestaan om Dessers kwijt te spelen. Hij kwam in 2023 over van Cremonese, voor om en bij de vijf miljoen euro.

In 54 wedstrijden scoorde hij 22 keer en deelde hij 9 assists uit in Schotland. Ondertussen krijgen andere spelers van Philippe Clement de voorkeur op Dessers. Amper 84 speelminuten kreeg Dessers in de laatste zes wedstrijden.

Volgens Le Republican Sport zou AS Saint-Etienne interesse tonen in Dessers. De Franse club is geen hoogvlieger in Ligue 1, maar zou wel speelkansen bieden.

Zij zouden vier miljoen euro op tafel leggen voor Dessers. Die heeft nog een contract lopen tot juni 2027 in Schotland. Kijken of de deal er deze winter komt.