Club Brugge verrast en geeft toptalent een nieuw contract

Bij Club Brugge zetten ze dezer tijden massaal in op de jeugd. En ook de doorgebroken jeugd krijgt het volste vertrouwen van de club. Het is niet anders voor youngster Joaquin Seys.

Afgelopen week viel Seys nog in de prijzen op de Trofee Raymond Goethals, net als zijn coach Nicky Hayen overigens. Hij kreeg de prijs voor beste debutant in de Jupiler Pro League uitgereikt.

Joaquin Seys, de 19-jarige belofte van Club Brugge, werd uitgeroepen tot laureaat. Hij haalde het van Konstantinos Karetsas (Racing Genk) en Marwan Al-Sahafi (Beerschot).

Nu komen ze bij Club Brugge opnieuw met goed nieuws over de jonge rechtsachter. Die heeft namelijk zijn contract weten te verlengen. De youngster ligt nu tot juni 2028 onder zeil bij blauw-zwart.

Contractverlenging tot juni 2028

"Seys (19) is een rasecht Brugs jeugdproduct. Hij speelt van zijn 7 jaar voor Blauw-Zwart. In het seizoen 2023-2024 werd de verdediger een vaste waarde bij Club NXT U23 om vervolgens in de zomer 2024 aan te sluiten bij de A-kern."

"Daar ontpopte hij zich in no-time tot een onbetwiste basisspeler. Op de eerste speeldag van de competitie tegen KV Mechelen was hij meteen goed voor zijn eerste goal", zijn ze trots bij zijn club.