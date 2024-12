Standard zit wel degelijk in vieze papieren, maar leeft op hoop: "Een virtueel failliete club"

Standard verkeert al jaren in een financiële crisis, met bloedrode cijfers op de jaarrekening en een oplopende schuldenberg van bijna 70 miljoen euro. De Amerikaanse eigenaars, 777, gingen failliet, waardoor de club in handen kwam van verzekeringsmaatschappij A-CAP.

Volgens sporteconoom Thomas Peeters wordt Standard “alleen in leven gehouden door de bereidheid van A-CAP om een virtueel failliete club te blijven ondersteunen", zegt hij in Het Nieuwsblad. Standard blijft voorlopig enkel bestaan doordat A-CAP de nodige middelen blijft verschaffen.

Hierdoor kan de club elke maand voldoen aan de eisen van de licentiecommissie, zoals het betalen van spelerslonen en sociale bijdragen. A-CAP blijft investeren in Standard vanwege “de waarde van de merknaam, de jeugdopleiding en het spelersmateriaal", klinkt het bij Peeters, dat naar schatting 56 miljoen euro waard is. "Daarnaast speelt de trouwe achterban van de club een belangrijke rol in het behoud van hoop op een financiële doorstart.”

Overname op komst

Volgens CEO Pierre Locht staat de club er sinds juni beter voor dankzij transferinkomsten en een kapitaalsinjectie van 25 miljoen euro, waardoor “de schulden met 30 miljoen werden verminderd.” Als Standard goed presteert, kan “het verlies dit seizoen worden beperkt tot 5 à 10 miljoen euro.”

Hoewel de situatie is gestabiliseerd, moet er dringend een overnemer gevonden worden die “de club uit haar financiële coma kan halen.” De vraag blijft wie bereid is om het risico te nemen en de nodige investeringen te doen.

Volgens Locht zit de verkoop in de laatste fase. “De Amerikaanse bank Moelis & Co streeft ernaar om tegen eind januari een princiepsakkoord met een overnemer te bereiken, zodat Standard eind maart in nieuwe handen kan zijn.”