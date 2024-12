OFFICIEEL: SK Beveren heeft beet en haalt oude bekende van de JPL en CPL terug

De wintermercato staat voor de deur, maar enkele ploegen hebben al actie ondernomen. Nu ook SK Beveren.

De wintermeracto moet officieel nog van start gaan, maar een aantal Belgische clubs wachten daar niet op. SK Beveren heeft nu ook winterse versterking beet.

Zij halen een oude bekende van de JPL en CPL terug. SK Beveren heeft zich versterkt met de Zuid-Afrikaanse aanvaller Kurt Abrahams, meldt de club zelf op zaterdag. Hij trainde al enkele weken mee met de club.

Abrahams startte zijn carrière bij STVV nadat hij als jeugdspeler leeftijd in België terechtkwam. In 2018 maakte hij de overstap naar Westerlo.

Drie jaar later trok hij naar KMSK Deinze, dat inmiddels failliet is verklaard. In de zomer van 2023 kwam hij bij het Servische Novi Pazar terecht. Begin dit kalenderjaar werd hij uitgeleend aan Sloboda Uzice.

In totaal kwam hij 99 keer in actie in de Challenger Pro League, aar hij 19 keer de netten deed trillen. In de JPL zit hij aan 20 optredens en en vier doelpunten.