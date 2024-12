Voetballegende met verleden bij Club Brugge staat voor opvallende nieuwe uitdaging

Op dit moment is Jean-Pierre Papin trainer van het tweede team van Marseille, maar de gewezen coryfee van Club Brugge staat op het punt om naar Martigues te gaan. Daar zou hij een nieuw avontuur kunnen gaan maken.

In november 2021 maakte Jean-Pierre Papin zijn terugkeer bij Olympique de Marseille. Hij werd toen benoemd tot adviseur, voordat hij een jaar later werd gepromoveerd tot coach van het reserveteam.

Op 61-jarige leeftijd blijft de voormalige aanvaller een onmiskenbare figuur in het Franse en Europese voetbal. Zijn spelerscarrière bracht hem van Club Brugge naar prestigieuze clubs als AC Milan en Bayern München.

Papin een levende legende

In het seizoen 1985-1986 was hij een jaartje actief bij Club Brugge. Hij scoorde toen liefst twintig keer in 31 wedstrijden voor blauw-zwart. Na zijn actieve carrière bleef hij in het voetbal. Als coach heeft hij verschillende ervaringen opgedaan, onder meer bij RC Lens, Strasbourg, Châteauroux en Chartres.

Nu lijkt er zich een nieuwe kans voor te doen. Volgens Foot Mercato zou FC Martigues, dat in de Ligue 2 speelt, Papin hebben geïdentificeerd als een mogelijke kandidaat om Thierry Laurey aan het hoofd van het team op te volgen.

Afgelopen zaterdag publiceerde het Franse medium een update waarin staat dat de piste langzaamaan concreter wordt. Papin zou in januari al naar Martigues kunnen komen.