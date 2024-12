Wat een spektakel: Liverpool speelt tennis bij Tottenham

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Terwijl het van kwaad naar erger gaat met Manchester City en Manchester United, blijft Liverpool FC bijzonder veel indruk maken. Ook op bezoek bij Tottenham werd stevig uitgehaald in een absoluut spektakelduel.

Ook met Tottenham Hotspur gaat het dit seizoen niet echt goed. The Spurs staan momenteel ook pas elfde en dan is de komst van Liverpool nooit een cadeau. Liverpool van zijn kant kon een goede zaak doen in de stand.

Diaz en Salah scoren twee keer

Door het puntenverlies van Chelsea konden ze nog wat verder uitlopen in de stand tot vier punten mét een wedstrijd minder gespeeld. En dat zou gaan lukken na een absoluut spektakelduel.

De eerste helft leverde al vier doelpunten op. Diaz opende de score en MacAllister maakte er snel 0-2 van, waarop Maddison even voor spanning zorgde. Szoboszlai zorgde echter al voor een 1-3 ruststand.

Stevige eindcijfers

En dan moest Mo Salah na de pauze nog zijn duivels gaan ontbinden. Met twee doelpunten maakte hij de match helemaal monddood. Kulusevski en Solanke deden daarna nog even wat terug, maar verder kwam Tottenham niet.

Diaz zette de eindcijfers vast op 3-6. Daarmee zou je ook in het tennis een set gewonnen hebben. De troepen van Arne Slot zijn eens te meer in bloedvorm, zoveel is duidelijk.