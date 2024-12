"Clownesk en pathetisch": Pep Guardiola krijgt de wind helemaal van voren van Belgische analisten

Het gaat van kwaad naar erger met Manchester City. Ook dit weekend werd verloren, waardoor The Citizens pas zesde staan in de Premier League. Ook Pep Guardiola lijkt het niet meer te weten.

Vorige week wilde Pep Guardiola bij een doelpunt van Manchester City niet eens meer echt vieren en dat hadden ook de analisten gezien. Die waren dan ook heel kritisch voor hoe de Spanjaard zich momenteel gedraagt.

Wat voor nut?

"De fans van Manchester City herkennen niet meer wat ze jaren gewoon zijn. En het meest ontluisterende beeld vond ik Guardiola na de 1-0", aldus Filip Joos daarover in 90 Minutes.

"Wat voor nut heeft die reactie? Hij gaat heel even juichen, maar dan gaat hij meteen voor honderd procent in de rol van wie hij is en dat hij mooie goals wil zien."

Te veel acteren?

Sam Kerkhofs trad meteen bij: "Dat hij clownesk is? Dat is zo." En ook Gilles De Coster roerde zich: "Zijn gesticuleren over de volledige negentig minuten elke match opnieuw is voor mij echt pathetisch aan het worden."

"Meer en meer stoor ik er mij aan. Nu is het echt enorm erg aan het worden." De prestaties van Guardiola de voorbije jaren willen de analisten niet aanpakken, maar het acteren begint hen dus wel te storen.