Club Brugge in grote problemen: blauw-zwart moet het jaar afsluiten zonder kampioenenmakers

Club Brugge moest zondagavond in de topper tegen Union twee belangrijke pionnen missen. Maxim De Cuyper en Raphael Onyedika zijn geblesseerd en zijn ook onzeker voor de laatste wedstrijd van het jaar, donderdag tegen Westerlo.

Maxim De Cuyper kampt al enkele weken met hardnekkige pijn aan een van zijn achillespezen. Tot overmaat van ramp heeft de linksachter sinds deze week last aan beide pezen.

“Ze zijn wat ontstoken. Daarom hebben we hem preventief uit de selectie gehouden", verduidelijkte trainer Nicky Hayen in Het Nieuwsblad. “De kans dat hij de match tegen Westerlo haalt, is klein.”

Raphael Onyedika moest zaterdag tijdens de laatste minuten van de training afhaken met pijn aan de adductoren. “We hebben hem zondag getest, maar het werd snel duidelijk dat hij niet klaar was voor de wedstrijd tegen Union", lichtte Hayen toe.

De basisopstelling kende dan ook enkele verrassende nieuwkomers. Andreas Skov Olsen maakte na zijn blessure een rentree in de startelf. Casper Nielsen kreeg opnieuw een kans op het middenveld, terwijl de jonge Sabbe op de plaats van De Cuyper mocht spelen.

Na het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen Union kan Club Brugge zich geen misstap meer veroorloven. De wedstrijd tegen Westerlo wordt een belangrijke wedstrijd. De vraag blijft of De Cuyper en Onyedika op tijd hersteld zullen zijn om na nieuwjaar al meteen vol aan de bak te gaan. Club speelt op 7 januari eerst nog in de beker tegen OHL om dan in het weekend de verplaatsing te maken naar Anderlecht.