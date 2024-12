Er is nieuws over de overname van Standard: 'Dan kunnen de nieuwe eigenaars al aan de voorbereiding voor volgend seizoen beginnen'

Standard wacht nog steeds op een nieuwe eigenaar die de Luikse traditieclub kan reanimeren. De voorbije maanden was het stil rond Sclessin. Al weten we ondertussen wanneer er wél nieuws te melden zal zijn.

Voor de duidelijkheid: 777 Partners hield de voorbije maanden enkele overnames tegen, maar de Amerikanen hebben niets meer in de pap te brokken. Het is A-CAP dat aan de touwtjes trekt.

De investeringsmaatschappij kreeg Standard in handen na de ondergang van 777 Partners. Zij zijn wél vragende partij om Standard te verkopen. Zakenbank Moelis & Co is overigens met de overname belast.

Sudpresse weet dat de deadline voor een bindend bod op De Rouches op 21 januari ligt. Concreet betekent dat dat geïnteresseerde partijen tot dan de tijd hebben om een poging te ondernemen om Standard te kopen.

A-CAP en Moelis & Co hebben dan ook een strakke planning uitgewerkt. Het is hun bedoeling om voor eind januari ook een effectief akkoord te hebben met een nieuwe eigenaar.

Wie wordt de nieuwe eigenaar van Standard?

Op die manier krijgt die nieuwe eigenaar de tijd om de zomermercato van Standard voor te bereiden. En zo kunnen De Rouches met een propere lei aan volgend seizoen beginnen.