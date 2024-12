Antwerp mist drie spelers tegen KRC Genk, maar Jonas De Roeck komt toch al met fikse waarschuwing voor de Limburgers

Antwerp neemt het in zijn laatste thuiswedstrijd van 2024 op tegen KRC Genk. The Great Old moet zeker drie spelers missen, maar toch komt Jonas De Roeck al met een stevige waarschuwing.

Antwerp speelt zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar in eigen huis, tegen leider KRC Genk. De Limburgers wonnen afgelopen weekend nog met 2-0 van Anderlecht.

"Een ploeg met heel veel kwaliteiten", weet Antwerp-coach Jonas De Roeck bij Het Laatste Nieuws. "Ze staan niet voor niks bovenaan."

"Maar we gaan er wel van uit dat we hun kunnen opvangen en pijn kunnen doen", komt hij ook al met een stevige waarschuwing. "Een goed resultaat moet mogelijk zijn, daar geloven we zeker in."

"Het is de laatste match voor de korte break en het spreekt voor zich dat we alles zullen doen om de punten hier te houden. We gaan er ook van uit dat dat moet lukken."

The Great Old kan geen beroep doen op Doumbia, Balikwisha en Scott. "Dat is jammer, want we kunnen iedereen goed gebruiken. De jongens die nu out zijn hebben allemaal hun kwaliteiten en we hopen dat ze snel weer bij de groep kunnen aansluiten."