Hein Vanhaezebrouck zou deze 'vergeten' Rode Duivel terughalen: "Bij mij zou hij altijd bij de selectie zitten"

Alexis Saelemaekers heeft afgelopen weekend een geweldige prestatie neergezet bij AS Roma. Hij was goed voor een doelpunt en een assist tijdens de 5-0 overwinning tegen Parma.

Alexis Saelemaekers leefde zich uit afgelopen weekend. Na een lastige blessure staat hij weer op het veld bij AS Roma, dat hem huurt van AC Milan.

Tegen Parma was hij goed voor een doelpunt en een assist. Bij Extra Time haalden ze de loftrompet boven voor de Belgische winger. Kan hij nog Rode Duivel worden? Zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg was al meer dan een jaar geleden.

"Als je een kern voor een landentoernooi samenstelt, moet hij er toch niet bijzitten omwille van die kwaliteiten?", vertelde Filip Joos in het programma. "Want als je in een dip zit, is hij de ideale joker. Hij kan 4-5 posities aan en is een goeie voetballer. Ook voor je groep denk ik."

Hein Vanhaezebrouck, die door veel supporters graag gezien wordt als toekomstige bondscoach, kan niet duidelijker zijn. "Bij mij zou hij altijd in de selectie zitten."

Frank Boeckx ziet nog een groot voordeel. "En hij zou met alle grote vedetten overeenkomen, omdat hij zo'n toffe jongen is. Het is een gemakkelijke in de omgang. Ook buiten het veld is hij een fantastische kerel met een gouden hart."