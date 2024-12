Manchester United-coach Ruben Amorim verrast met uitspraak over kerstvoetbal

Manchester United gaat op tweede kerstdag op bezoek bij Wolverhampton. United-coach Ruben Amorim kan moeilijk minder geven om Kerstmis.

Ook in Engeland is er kerstvoetbal. Op tweede kerstdag gaat Manchester United op bezoek bij Wolverhampton, en The Red Devils willen zeer graag nog eens winnen.

Toch altijd speciaal zo'n wedstrijden op tweede kerstdag, al geeft niet iedereen zoveel om de feestdagen, dat maakte Man Utd-coach Ruben Amorim wel heel duidelijk. Hij verraste door te zeggen dat Kerstmis hem helemaal niets kan schelen.

"Ik wil gewoon winnen. Ik geef niks om Kerstmis, echt helemaal niks", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad daags voor de wedstrijd. Misschien nog iets meer opmerkelijk aangezien zijn thuisland, Portugal, een erg katholiek land is.

"Dat we spelen is leuk voor de fans, en wij passen ons maar aan. Het is ook een privilege om op die dag te mogen spelen, zodat we de supporters wat op kunnen vrolijken. We willen zo graag weer eens winnen", besluit hij.