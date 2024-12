Daar gaan we weer: analisten stellen zich vragen bij situatie rond Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne startte twee wedstrijden op de bank en speelde slechts 15 minuten tegen Everton. Opnieuw stellen Engelse analisten zich vragen.

Een paar weken geleden moest Pep Guardiola met ironie en veel ergernis reageren op de speculaties van Engelse analisten. Sommigen zeiden dat er problemen waren tussen de Manchester City-trainer en Kevin De Bruyne, die niet zo snel terugkeerde van zijn blessure als verwacht.

Guardiola wees de aantijgingen resoluut van de hand en De Bruyne keerde drie wedstrijden op rij terug in de basis. Maar Manchester City bleef het moeilijk hebben en nu zat de Belg weer op de bank. Tegen Aston Villa mocht KDB niet invallen; tegen Everton speelde hij de laatste 15 minuten.

Danny Mills, een analist bij talkSport, wijst erop dat De Bruyne na het laatste fluitsignaal, toen City net met 1-1 gelijk had gespeeld tegen de Toffees, meteen naar de kleedkamer liep. "Iedereen zag dat. Hij draaide zich gewoon om en liep naar de kleedkamer. Pep Guardiola liep naar hem toe en het zag er gespannen uit", zegt hij.

Peter Crouch, voormalig spits, zei ook: "De Bruyne zat op de bank en we zagen hem nauwelijks. Waarom breng je hem niet in voor een wedstrijd waarin je moet scoren? Het was vreemd."

Pep Guardiola was op zijn beurt zeker dat Kevin De Bruyne “niet in staat” was om de wedstrijd te beginnen en 90 minuten te spelen, hoewel hij wel toegaf dat hij hem eerder had kunnen inbrengen. We kunnen ons voorstellen dat de Catalaan de komende dagen zal reageren op degenen die geloven dat er problemen zijn tussen hem en de Rode Duivel.