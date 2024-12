Nieuwe trainer van Cercle Brugge had met één ding geen rekening gehouden: "Volkomen onbekend"

Met Ferdinand Feldhofer heeft Cercle Brugge een nieuwe trainer. Hij kreeg in zijn eerste dagen bij de Vereniging alvast een stevige verrassing voorgeschoteld.

Feldhofer zag de job bij Cercle Brugge helemaal zitten. Maar toen hij net begonnen was, werd hij met iets geconfronteerd waar hij totaal niet op gerekend had.

“Het was even aanpassen aan het concept-kerstvoetbal, dat mij volkomen onbekend was”, glimlacht Feldhofer bij Het Laatste Nieuws.

De Oostenrijker moest eenzame kerst beleven in Brugge. Zijn gezin keerde maandag immers terug naar Graz, de hoofdstad van het kanton waar ook Arnold Schwarzenegger afkomstig is.

“Maar ik had een lekkere dinner for one op restaurant in het stadscentrum van Brugge. Maandag hadden we met de groep ook al een toffe teambuilding, waar darts en minigolf op het programma stonden.”

Dan rest er vandaag nog één laatste opdracht voor 2024. “Vrijdagochtend vertrekken we na het ontbijt richting Sint-Truiden. Na de wedstrijd krijgen de spelers een weekje vrijaf. Op 4 januari verwacht ik hen allemaal terug.”