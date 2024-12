Nog een tegenslag voor Philippe Clément: zal hij aan het begin van 2025 nog aan het roer staan bij Rangers?

Philippe Clément hoopte 2024 hoog te eindigen en een last van zijn schouders te halen. Maar donderdag verloor Rangers opnieuw.

De feestdagen hadden beter kunnen verlopen voor Philippe Clément. Na een mooie reeks competitiezeges met zijn Rangers, verloren ze donderdag voor de vierde keer dit seizoen (2-1) bij St Mirren.

Het was een nederlaag die vorm kreeg in de eerste helft en die Clement absoluut niet waardeerde. "De eerste helft was niet acceptabel. Ik was erg boos in de rust, ik wisselde twee spelers maar het hadden er wel 8 of 9 kunnen zijn", vertelde de Belg na de wedstrijd aan Premier Sports.

Onder de spelers die in de rust werden gewisseld werden, zat ook Nicolas Raskin. St Mirren maakte er in de slotfase 2-1 van, maar de Belgische coach was tevreden met de reactie van zijn ploeg. "Als we zo heel de tijd hadden gespeeld als na de rust, hadden we nooit verloren", klaagde Philippe Clément.

Feit is dat Rangers, na een uitstekende reeks, weer eens tegenslag heeft gehad tussen de feestdagen, voor de lastige trip naar Motherwell op zondag. Een wedstrijd die er - opnieuw - uit zal zien als een must-win voor Philippe Clement.

Rangers verloor een paar weken geleden ook de League Cup-finale van aartsrivaal en koploper Celtic. De Schotse Premier League is des te belangrijker na een teleurstellend seizoen voor de club... Rangers staat 2e met 35 punten en Celtic 1e met 47 punten.