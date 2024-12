Vanhaezebrouck haalt zijn grote tovenaarsboek uit: "Hij is de beste van alle niet-spitsen in JPL"

Hein Vanhaezebrouck is een man van veel cijfers. De ex-trainer van KAA Gent houdt van het betere cijferwerk bij het maken van zijn analyses.

Over de nationale voetbalcompetitie worden heel wat gegevens bijgehouden. Als Hein Vanhaezebrouck moet bepalen wie de beste aanvaller is, dan kijkt hij naar het aantal doelpunten en assists achter hun naam.

Hij komt voor de eerste maanden van dit seizoen uit bij Tolu. “Hij heeft elf goals en vijf assists, waardoor hij één keer om de 98 minuten beslissend is”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Daarmee doet hij net iets beter dan Denkey, die bepalend was om de 109 minuten. Ivanovic ook. Dolberg staat op vier en heeft twee minuten meer nodig. Nilsson (113 minuten, red.) zit bijna op hetzelfde niveau als Dolberg, wat zijn belang voor Club aantoont.”

Eigenlijk was Stassin de beste dit seizoen. Hij speelde vijf wedstrijden voor hij naar Saint-Etienne vertrok. Daarin scoorde hij twee keer en deelde hij 3 assists uit, goed voor een beslissende actie om de 81 minuten.

Vanhaezebrouck houdt wel van die berekeningen en keek ook naar de niet-aanvallers en invallers. Daar komen enkele opvallende namen in het lijstje te staan.

“Bij de invallers is Oh (43) van Genk de beste. Daarna volgt Raman. Wist je dat Skov Olsen om de 106 minuten beslissend is? Analisten, waaronder ikzelf, hebben al veel gezegd en geschreven over hem, maar het blijft toch een kwaliteit. Hij is op het vlak van statistieken de beste van de niet-spitsen.”