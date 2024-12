Het kan dan tóch in België: nieuwe voetbaltempel (in schaduw van huidige stadion) krijgt vorm bij zeer ambitieuze club

La Louvière staat momenteel knap tweede in de Challenger Pro League. En dus wordt hier en daar toch al gedroomd van de Jupiler Pro League. Ondertussen maken ze ook indruk met hun bouwplannen.

RAAL La Louvière heeft grootse plannen. Het team is nog nieuw in het Belgische profvoetbal, maar wil meteen ook doorschakelen naar het allerhoogste niveau. En binnenkort zal er worden gevoetbald in een gloednieuwe voetbaltempel.

In 2021 kondigde RAAL La Louvière de plannen voor het nieuwe voetbalstadion aan. Het nieuwe Tivoli moest zo’n zestien miljoen euro kosten en plaats bieden aan 8.086 toeschouwers.

Politiek ook mee

Twee jaar later werden de plannen al concreet. De financiering was snel rond, de aannemers stonden klaar om te beginnen en - héél belangrijk in België - de politiek was ook mee in het verhaal. De Omgevingsvergunning werd ingediend bij de gemeente en leverde geen problemen op.

De eerste steen werd in januari 2024 gelegd, een klein jaar later is er al heel wat van te zien. Er wordt gehoopt tegen juli 2025 klaar te zijn met de werken. Bij de Wolven hopen ze dat te gaan kunnen doen in de Jupiler Pro League.

"Met een beetje geluk kunnen we ons stadion openen in eerste klasse. Dat zou een droom zijn", beseft voorzitter Salvatore Curaba bij RTL. "Het sportieve en de infrastructuur moet hand in hand gaan."