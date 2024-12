Twijfel slaat toe bij Dries Mertens: dit heeft hij zelf te zeggen

Is Dries Mertens bezig aan de laatste maanden van zijn voetbalcarrière? De 37-jarige aanvaller liet eerder uitschijnen van wel. Toch is er zeker nog geen definitieve zekerheid en de speler zelf lijkt nu ook te twijfelen.

"Er komt geen andere club meer na Galatasaray SK", liet Dries Mertens enkele maanden geleden nog optekenen. "Of ik van plan ben om te stappen na dit seizoen? Dat denk ik wel."

Nog één extra jaartje?

Dries Mertens heeft de deur nooit helemaal gesloten, maar zijn woorden waren in het verleden duidelijk. Is de 109-voudig Rode Duivel bezig aan zijn laatste maanden?

Galatasaray liet al weten dat ze nog een nieuw eenjarig contract aan Mertens willen aanbieden. Ook andere ploegen blijven ondertussen op de loer liggen om Mertens eventueel nog een laatste avontuur aan te bieden.

Mertens twijfelt

De bal ligt in het kamp van Dries Mertens zelf dus. Wat wil hij nog bewijzen de komende maanden en eventueel jaren? Fit is hij zeker wél nog, maar mogelijk dat ook het familiale een rol kan/zal spelen.

"We maken elk seizoen hetzelfde mee. We beginnen met te zeggen dat het mijn laatste is en dat ik ga stoppen ... En dan gaat het goed. Laten we dit seizoen laten eindigen voordat we nadenken over wat de toekomst biedt", aldus Mertens bij het Turkse Milliyet.