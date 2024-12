'Cercle Brugge heeft opvolger voor Denkey beet en betaalt miljoenen'

Cercle Brugge heeft zich opnieuw tot de Ligue 1 gewend om een opvolger voor Kévin Denkey te vinden. Verwacht wordt dat Steve Ngoura in de komende dagen zal tekenen.

Met 66 goals en 21 assists op zijn naam heeft Kévin Denkey snel naam gemaakt bij Cercle Brugge. Zijn afwezigheid in de aanval zal ongetwijfeld een enorme leegte achterlaten, zeker met het oog op de degradatiestrijd. Maar de opgehaalde 15 miljoen euro moet de clubleiding in staat stellen om hem goed te vervangen.

Het management anticipeerde al enige tijd op zijn vertrek: de Braziliaan Felipe Augusto (drie miljoen betaald aan Corinthians) en de Duitser Paris Brunner (verhuurd door Monaco) arriveerden tijdens de laatste twee mercatos.

Maar ze moeten nog helemaal aan de verwachtingen voldoen: Brunner heeft slechts één doelpunt gemaakt, terwijl Augusto er slechts drie heeft gemaakt (waarvan slechts één in de competitie). In januari zou er dus een andere spits moeten komen. De interesse van Steve Ngoura, die een paar dagen geleden al werd genoemd, is nu bevestigd.

Volgens Paris-Normandie.fr hebben Cercle en Le Havre een akkoord bereikt ter waarde van drie miljoen euro voor de 19-jarige aanvaller.

Ondanks het feit dat Ngoura dit seizoen het net nog niet wist te vinden, wordt hij omschreven als een van de weinige lichtpuntjes van Le Havre. Hij wordt in ieder geval beschouwd als een groot talent in Frankrijk, vooral dankzij zijn 8 doelpunten in 7 wedstrijden voor de Franse U20.