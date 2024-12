Ligue 1 slaat hard terug na uitspraken van Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo heeft Frankrijk nog eens duidelijk gemaakt wat hij van de Ligue 1 vindt. Zijn opmerkingen bleven niet onbeantwoord, want de Ligue 1 kwam met een scherpe reactie op sociale media.

Cristiano Ronaldo liet zich op de Globe Soccer Awards nog eens uit over de Ligue 1. Hij vertelde toen dat de Saudische competitie beter was.

Hij wees er toen nog eens op naar dat PSG eigenlijk het enige is wat de Franse competitie heeft. "Probeer maar eens te sprinten in 38, 39, 40 graden", ging hij nog verder in op het onderwerp. Daarmee wou hij duidelijk maken dat het in het Midden-Oosten moeilijker is om te spelen dan in Frankrijk.

De Ligue 1 is uiteraard niet akkoord met die beweringen, terwijl Ronaldo al vaker liet verstaan wat hij denkt van de competitie. Deze keer reageerde de Ligue 1 ook zelf via het Spaanse X-account.

"Lionel Messi speelt in 38 graden", klonk het, met een emoji van een geitje erbij. Daarmee wordt nog eens duidelijk gemaakt wie zij de beste speler vinden...