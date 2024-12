Premier League clubs dringen aan voor Tolu: Wordt een eventuele Gouden Schoen beloond met een sensationele transfer?

KRC Genk staat aan kop in de Jupiler Pro League, en Tolu Arokodare is een van de belangrijkste redenen voor het succes van het team. Met 13 doelpunten en 5 assists is hij de man bij de Limburgers.

Analist Jacky Mathijssen benadrukt hoe belangrijk Arokodare is voor het team, vooral als het gaat om het vinden van oplossingen in moeilijke situaties op het veld. “Hij is een spits die elke trainer graag in zijn team wil", zegt Mathijssen in Het Nieuwsblad. Tolu is niet alleen goed voor doelpunten, maar zijn energie, aanwezigheid op het veld en regelmaat maken hem belangrijk voor het team. "Hij is echt van grote waarde voor Genk, met zijn vermogen om te scoren en altijd aanwezig te zijn op het veld", zegt Mathijssen. Volgens Mathijssen heeft Tolu zijn topvorm bereikt dankzij het vertrouwen van Thorsten Fink. Dit vertrouwen heeft Tolu volgens de analist de spits alleen maar mentaal sterker gemaakt. Gouden Schoen en transfer in zicht? Als Tolu zijn goede vorm vasthoudt, zou hij aan het einde van het seizoen wel eens de topschutter van de competitie kunnen worden en zelfs kans maken op de Gouden Schoen. Mathijssen denkt dat Arokodare veel stemmen zal krijgen. "Zijn cijfers spreken voor zich, en als hij dit blijft doen, kan hij echt in de race voor de Gouden Schoen komen", zegt Mathijssen. "Ik ben er zeker van dat clubs uit de Premier League naar hem kijken", zegt Mathijssen. Als de Genkse spits zo'n geweldige prestaties blijft leveren, is de kans groot dat hij aan het einde van het seizoen een transfer maakt naar een grotere competitie. De Gouden Schoen zou daarbij alvast helpen.