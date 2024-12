'Dani Olmo mag dit seizoen niét meer spelen door financieel wanbeleid bij Barcelona en... kan zijn krabbel zetten bij andere Europese grootmacht'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FC Barcelona dreigt Dani Olmo niét meer te mogen inzetten in La Liga. De Spaanse middenvelder moet opnieuw worden ingeschreven, maar de klok tikt. Ondertussen ligt een andere Europese topclub op de loer.

Lang verhaal in 't kort: FC Barcelona betaalde afgelopen zomer zestig miljoen euro aan RB Leipzig om Dani Olmo (terug) naar Camp Nou te halen. Barça had echter de fondsen niet om de speler in te schrijven.

Na de zware blessure van Andreas Christensen kreeg Barcelona van La Liga groen licht om Olmo in 2024 te laten voetballen. Maar de noodzakelijke inschrijving dient wél voor 1 januari in orde te zijn.

En dat is hét probleem. Barcelona doet er alles aan om - via een constructie met de verkoop van VIP-boxen - aan de financiële regels te voldoen, maar La Liga ligt dwars. Dat weten de Spaanse kranten.

De Spaanse voetbalwaakhonden eisen extra waarborgen van Barcelona, maar de klok tikt. Zoals hierboven reeds gezegd vervalt de deadline op oudejaarsavond om 23u59.

Wat zijn de opties voor Dani Olmo?

Ondertussen ligt PSG op de loer. De Fransen azen op Olmo en willen hem (definitief naar Parijs) halen. Barcelona kan het geld héél goed gebruiken en... de middenvelder zelf heeft geen zin om voor de rest van het seizoen aan de kant te blijven.