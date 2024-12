Patrick Goots ziet het nog goed komen met Beerschot: "Kortrijk bewees het al, als Beerschot dat haalt, is zo'n scenario zeker mogelijk"

Na een dramatische start van het seizoen lijkt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor de Antwerpse club. Patrick Goots gelooft dat het alsnog goed kan komen met de Ratten.

De komst van Al-Ghamdi en Al-Sahafi bracht nieuw elan voor de Antwerpse club. "Zij hebben kwaliteit en energie toegevoegd aan het team. Vooral Al-Sahafi blinkt uit in grote wedstrijden", aldus Goots in de Gazet van Antwerpen.

Goots haalt het vorige seizoen aan als inspiratie. "Kortrijk eindigde toen voorlaatste met 24 punten, maar bleef via play-downs en barrages toch in eerste klasse. Als Beerschot dat puntentotaal haalt, is zo’n scenario zeker mogelijk." Toch blijft de opdracht zwaar tegen ploegen zoals Club Brugge, Genk en Gent.

Dirk Kuyt doet het goed in moeilijke omstandigheden, vindt Goots. "Met weinig middelen weet hij het team scherp te houden. Hij traint soms zelfs op het hoofdveld bij gebrek aan een betere plek, maar hij blijft doorgaan."

Volgens Goots zijn Thibaud Verlinden en Al-Sahafi de sterkhouders. "Verlinden zorgt altijd voor gevaar en werkt hard, iets wat fans waarderen. Al-Sahafi blinkt vooral uit tegen sterke tegenstanders. Maar Verlinden moet wel meer scoren om het team echt te helpen."

Beerschot moet in de resterende tien wedstrijden nog minstens vier keer winnen. "Dat is veel, maar niet onmogelijk. Het is wel cruciaal dat Verlinden blijft na de wintermercato, anders wordt het heel lastig," waarschuwt Goots.