🎥 De grootste schaamte van 2024? Zirkzee na een half uur vervangen en uitgejouwd door eigen fans

Manchester United verloor maandagavond met 0-2 van Newcastle United. Joshua Zirkzee werd de zondebok van de avond. Hij werd na een half uur naar de kant gehaald, toen het al 0-2 stond.

Opvallend was dat de eigen fans van Man United de Nederlander uitfloten en blij waren met de vervanging. Het lijkt voor Zirkzee niet meer goed te komen.

De ex-speler van Anderlecht wilde niet meer op de bank zitten en trok naar de kleedkamer. Gary Neville, legende van United, begreep de fans niet.

“Ik heb écht medelijden met hem. Zijn eigen supporters zitten gewoon te juichen omdat hij vervangen wordt. Het blijft wel een mens. Akkoord, hij heeft veel geld gekost en speelde niet goed, maar niemand presteerde naar behoren. Dit heb ik nog niet vaak gezien”, klonk het.

Ook trainer Ruben Amorim nam het op voor zijn speler. “Je moet aan het team denken, en soms ook aan de speler, want de speler leed. Ik had het gevoel dat het team er ook onder leed en dat we een extra middenvelder nodig hadden, dat is alles.”

“Het was voor mij niet makkelijk om dat te doen en ik zal daar met hem nog over praten, maar ik moet altijd aan het team denken. Ik heb er geen moeite mee dat hij eerst richting de kleedkamer ging, ik begreep dat wel. ‘Josh’ is een goede kerel. We zullen hem steunen.”

23 year old Joshua Zirkzee booed and cheered off by his own fans and that club wonder why no young talent wants to come near them.



It’s as toxic and you can get. Them young players haven’t failed you. It’s the higher ups who have. Rotten to the core. pic.twitter.com/FVut4KDGmL