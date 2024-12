Dossier Tedesco verdwijnt in het niets als je andere werven van Vincent Mannaert bij voetbalbond ziet

De onduidelijkheid over een mogelijk ontslag van Domenico Tedesco blijft groot. Er ligt voor Vincent Mannaert duidelijk heel wat werk op de tafel.

Het proces over het ontslag van bondscoach Domenico Tedesco is onder het publiek en de analisten al lang gemaakt. Officieel zit de Duitser echter nog altijd op zijn positie.

Vincent Mannaert begon deze maand aan zijn job als technisch directeur van de voetbalbond. Hij heeft een evaluatiegesprek gehad met Domenico Tedesco.

Dat moet de basis worden om een beslissing te maken over het mogelijke ontslag van de bondscoach. Maar er is veel meer aan de hand. Een ontslag kost bommen geld. Centen die de voetbalbond niet op overschot heeft.

Dat dit allemaal zo lang aansleept zou vooral met de centen te maken hebben. Hoe langer je wacht om Tedesco te ontslaan, hoe minder je hem moet uitbetalen. Deze hele situatie zorgt echter voor het nodige gezichtsverlies en is eigenlijk ronduit beschamend en afschuwelijk.

“Het is absurd dat we in deze situatie zijn beland”, zegt Frank Boeckx aan Het Laatste Nieuws. “In maart is Tedesco's contract nog verlengd. Door een CEO die na acht maanden ook al ontslagen werd.”

Mannaert heeft duidelijk grotere zorgen dan Tedesco ontslaan. “En dan boekte de bond nog eens een miljoenenverlies. Mannaert moet niet enkel de Duivels, maar de hele structuur van de bond onder de loep nemen.”