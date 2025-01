Wel, wel, wel... Thibaut Courtois komt verrassend uit de hoek over Rode Duivels: "Zou het geweldig vinden om WK te spelen"

Is er iets op til in de saga rond Thibaut Courtois en de Rode Duivels? De doelman spreekt recent alleszins weer veel vaker over de nationale ploeg.

Het is koffiedik kijken of dit te maken heeft met de onzekerheid rond de positie van bondscoach Domenico Tedesco. Thibaut Courtois heeft te kennen gegeven niet meer onder deze coach te willen spelen, maar het is zeer de vraag of de Rode Duivels wel verder zullen gaan met Tedesco. Mogelijk zet dat de deur op een kier voor een terugkeer van Courtois.

Courtois kreeg er onlangs al een vraag over op de Globe Soccer Awards. Hij zei toen dat het een eer is om voor België te spelen maar ging er toen niet dieper op in. Ondertussen heeft Courtois een interview gegeven aan de Amerikaanse tv-zender CNN. Interviewer Amanda Davies vroeg hem vlakaf of hij nog hoop heeft om voor de nationale ploeg in actie te komen.

Courtois hoopt nog om voor de Duivels te spelen

"Op een bepaalde manier wel.", verrast Courtois toch enigszins. "Ik ben altijd trots geweest om voor mijn land te kunnen spelen. Maar ja, we zullen zien. Het is moeilijk te zeggen. De ploeg is ook verder gegaan zonder mij en ik weet niet hoe het de volgende maanden of het volgende jaar verder zal gaan." Door zo te antwoorden, geeft hij nog wel niet heel veel prijs.

Daarna gaat het sluitstuk van de Koninklijke toch een stapje verder. "Ik hoop om op zijn minst nog een deftige afscheidsmatch te krijgen. Ik zou het natuurlijk geweldig vinden om op het WK te spelen. Dat is wel ergens mijn doel", verbaast de doelman plots. "We zullen zien wat er gebeurt." Het is voor het eerst dat Courtois in zo'n publiekelijke termen aangeeft dat hij hoopt om naar het WK te gaan.

Bal in het kamp van de voetbalbond

Zoals eerder vermeld zou dat dus wel betekenen dat de Belgische voetbalbond een andere bondscoach aanstelt.