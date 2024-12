📷 Zo reageert Thibaut Courtois op vraag of hij nog terugkeert naar de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois was vrijdag te gast op de Globe Soccer Awards in Dubai. Hij kreeg er verschillende vragen voorgelegd.

Als je Thibaut Courtois voor je hebt, dan is er op dit moment nog altijd een vraag van 1 miljoen. En die werd hem ook gesteld op de Globe Soccer Awards in Dubai.

Keert Thibaut Courtois nog terug naar de Rode Duivels? “Ik wil daar op dit moment niets over zeggen”, reageerde onze landgenoot meteen.

“Ik heb er altijd van gehouden om voor België te spelen. Het is een eer. Maar er zijn dingen gebeurd. We zien in de toekomst wel welke kant uit opgaat.”

Courtois kreeg in Dubai de trofee van Player Career Award voor zijn indrukwekkende loopbaan. Het klonk een beetje als een afscheidsprijs, maar daar moest Courtois helemaal niet van weten.

Hij liet in zijn dankwoord heel goed verstaan dat er nog “veel Thibaut Courtois” zal volgen. Bij Real Madrid en wie weet ook bij de Rode Duivels. Onder een nieuwe bondscoach weliswaar.