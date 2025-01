Beerschot-trainer Dirk Kuyt ontvangt mooie woorden en heeft ook heel heldere mening over JPL-concept

Beerschot-trainer Dirk Kuyt is iemand die vaak nog mooie woorden mag ontvangen. Dat heeft dan dikwijls te maken wat hij als speler gerealiseerd heeft. Voetbal tijdens de feestdagen kent hij uit zijn spelersloopbaan, maar nu heeft hij er een heldere mening over als trainer.

Op 27 december 2024 kwam Beerschot nog in actie op het veld van OH Leuven. Dirk Kuyt mocht zo in aanloop naar de jaarwisseling nog complimenten in ontvangst nemen. "Ik ben blij om Dirk nog eens te zien", beweerde OHL-trainer Chris Coleman. "Ik ben een groot bewonderaar als Dirk van speler en als trainer heeft hij het ook al geweldig gedaan."

Je kan alleen maar blij worden als je zo'n woorden hoort van een collega. Wat Kuyt en Coleman wel gemeen hebben: ze zijn vertrouwd met het Engelse voetbal. In Engeland gaan ze ook na Kerstmis gewoon door met de kalender. Het is volgens Kuyt toch ook geen overbodige luxe dat ze in de Jupiler Pro League een korte tussenstop inlassen.

Dirk Kuyt vertrouwd met Boxing Day

"Ik ben als speler altijd gewend geweest om op Boxing Day te spelen, maar een kleine break is altijd wel welkom. Er moet ook aan de fysieke gezondheid van een ploeg gedacht worden." Het fysieke gaat vaak hand in hand met dat andere aspect. "Je vraagt mentaal veel van je spelers. We beginnen op twee januari opnieuw, het is dus belangrijk dat ze die kleine break hebben."

Dat is een gegeven waar de JPL best niet van afwijkt. "In mijn opinie hebben de spelers dit wel nodig. Dit geldt voor België, maar ook voor andere delen van de wereld. Je wil toch wedstrijden met kwaliteit zien. Die krijg je alleen maar als zo veel mogelijk spelers fris en gezond zijn." Een duidelijke boodschap van Dirk Kuyt, die toch al wel één en ander gezien heeft in de voetbalwereld.

Beerschot hervat de trainingen

In de kerstperiode bezochten ook buitenlandse journalisten de matchen in de JPL uit nieuwgierigheid naar het concept van kerstvoetbal. De mening van Kuyt kunnen ze ook beter meenemen. Net als vele clubs hervat ook het Beerschot van Kuyt dus vandaag de trainingen.