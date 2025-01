KRC Genk trekt als bijna enige Belgische club nog naar het buitenland: "Dit wordt helemaal geen typische winterstage"

KRC Genk vertrekt donderdagnamiddag op stage. Gezien de enorm korte winterbreak zal het een speciale stage worden.

Racing Genk vertrekt donderdagnamiddag naar Spanje, waar het in Algorfa op stage zal gaan. Buiten KAA Gent en FCV Dender zijn de Limburgers de enigen die naar het buitenland trekken.

Ze hebben slechts enkele dagen in Spanje, want op maandag de 6e vliegen ze al terug naar België. Op 7 januari volgt de bekerwedstrijd op het veld van Sint-Truiden.

"Een flinke portie vitamine D zal iedereen deugd doen tijdens deze sombere winterdagen", begint coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg. "We willen een ontspannen sfeer creëren na slechts enkele dagen vakantie. Dit wordt geen typische stage, waarin je drie keer per dag traint en fysiek een basis legt voor de volgende maanden."

"Dat laat de overvolle kalender niet toe", gaat hij verder. "Ik zie het eerder als een gewone trainingsweek, waarbij de groep wel een hele dag samen is en er plaats is voor teambuilding en extra videosessies over de manier waarop we willen spelen."

"Omdat we dit seizoen geen Europees voetbal spelen, zijn deze momenten tot nu toe eerder schaars geweest. Ook dat was een reden om er enkele dagen op uit te trekken", besluit Fink.