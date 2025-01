Alexis Flips zit op een zijspoor bij Charleroi, maar kan niet weg... zelfs als hij dat graag zou willen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alexis Flips een gebrek aan speeltijd bij Charleroi. Zelfs als hij zou willen, kan de Fransman deze winter niet vertrekken.

Niet gebruikt door Brian Riemer, belandde Alexis Flips op een zijspoor bij Anderlecht. Aan het einde van de zomerse transferperiode werd de Fransman uitgeleend aan Charleroi.

Toch is zijn speeltijd bij Charleroi alles behalve drastisch toegenomen. De 24-jarige offensieve middenvelder heeft tot nu toe gespeeld in negen wedstrijden bij Charleroi sinds het begin van het seizoen, inclusief de Beker van België, en slechts twee keer als basisspeler.

Meestal op de bank gezeten sinds het gelijkspel tegen Standard eind november, is Alexis Flips op een zijspoor bij Charleroi beland... en hij kan niet vertrekken.

Waarom Alexis Flips en Grejohn Kyei vastzitten bij Sporting Charleroi

Omdat hij als invaller werd ingebracht... in de laatste minuut tijdens Anderlecht tegen Sint-Truiden op de eerste speeldag, heeft de voormalige Franse belofteninternational al voor twee clubs gespeeld dit seizoen: het maximum toegestaan door de FIFA.

Net als Grejohn Kyei, die ook geen zegje heeft in de kwestie, zit Alexis Flips dus vast, temeer omdat het uiterst onwaarschijnlijk is dat Anderlecht hem deze winter zou terughalen om hem te gebruiken. Uitgeleend met een aankoopoptie die waarschijnlijk niet zal worden gelicht, heeft Flips in zes maanden de helft van zijn marktwaarde verloren, die nu nog wordt geschat op 1,8 miljoen euro.