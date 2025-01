Opluchting voor Roméo Lavia bij Chelsea, maar ook nog steeds veel voorzichtigheid

Roméo Lavia staat terug op het trainingsveld bij Chelsea. Goed nieuws voor de jonge Rode Duivel die sinds half december afwezig was.

Ook dit seizoen heeft Roméo Lavia te kampen met een aantal blessures. De jonge Rode Duivel heeft slechts deelgenomen aan negen Premier League-wedstrijden sinds het begin van het seizoen, waarvan zeven als basisspeler.

De 20-jarige middenvelder kampt met kleine fysieke problemen en is afwezig sinds begin december, vanwege een dijbeenblessure. Een klein probleem dat niet al te ernstig was, aangezien Roméo Lavia deze week terugkeerde naar de training van de Blues.

Waarschijnlijk zal hij nog wel niet 100% beschikbaar zijn voor de uitwedstrijd van Chelsea tegen Crystal Palace aanstaande zaterdag.

Na drie waarschuwingen tussen eind oktober en begin december, heeft Roméo Lavia bovendien nog maar twee gele kaarten nodig voor een schorsing in de Premier League. Een mijlpaal die hij voor de tweede keer in zijn carrière zou bereiken, nadat hij dit al deed bij Southampton in 2022-2023.

Roméo Lavia is terug... 🔥 pic.twitter.com/7T160wd27j — LDN (@LDNFootbalI) 2 januari 2025