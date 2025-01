Twee genieën kunnen alleen maar goed met elkaar overweg: de leuke opmerking van Mohamed Salah over zijn relatie met Eden Hazard

In de Premier League worden Mohamed Salah en Eden Hazard vaak vergeleken door de supporters in eindeloze discussies. Beide mannen gaan hier vrij goed mee om.

Wie was de beste speler op zijn hoogtepunt? Deze vraag komt steeds weer terug bij het vergelijken van voetballegendes, in die eeuwige discussies die proberen de balans naar de ene speler of de andere te laten doorslaan.

Bij dit spel behoren Eden Hazard en Mohamed Salah tot de spelers die vaak door fans van de Premier League "tegenover" elkaar worden gezet. Dat moet hen wel aan het lachen brengen: beide mannen zijn goede vrienden gebleven.

In een interview met TNT Sports werd Salah gevraagd naar zijn beste vrienden in het voetbal. Voordat hij zijn Liverpool-kern (Kostas Tsimikas, Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson) noemt, verwijst hij naar Eden Hazard.

"Eden en ik zijn hele goede vrienden. Als we elkaar zien, hebben we zoveel plezier". Hazard en Salah hebben elkaar leren kennen bij Chelsea. De Egyptenaar kwam in 2014 bij de Blues van FC Basel, waarop Eden hem onder zijn hoede nam. Hoewel Salah Stamford Bridge moest verlaten om echt door te breken, lijkt hij niet alleen maar slechte herinneringen aan het avontuur over te houden.