DONE DEAL: Antwerp slaat toe en haalt Rode Duivel in huis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp heeft zich weten te versterken met een viervoudig Rode Duivel. Olivier Deman heeft zopas zijn krabbel gezet onder een verbintenis bij The Great Old. Dat laten ze weten via de officiële kanalen.

Antwerp stond al een paar dagen zeer dicht bij de komst van Olivier Deman. De linksachter keert zo op huurbasis terug naar de Jupiler Pro League. Hij brak door bij Cercle Brugge, waar hij in de zomer van 2023 werd weggeplukt door Werder Bremen. De Duitse club betaalde toen zo'n 4 miljoen euro voor hem. Daar liep het eerst bijzonder goed, waardoor hij ook Rode Duivel werd. In totaal heeft hij al vier caps verzameld. Ondertussen krijgt hij echter steeds minder speelkansen. Olivier Deman is a Red! ❤️🤍 pic.twitter.com/tu9cGp9fup — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 6, 2025 En dus wil hij de komende weken en maanden meer aan spelen gaan toekomen. Daarom dat hij even de stap naar de Jupiler Pro League maakt. Rode Duivel komt over naar België "RAFC heeft zich versterkt met Olivier Deman (24). De linkerflankspeler komt tot het einde van het seizoen op huurbasis over van SV Werder Bremen." "Deman is vertrouwd met de Jupiler Pro League, want heeft een verleden bij Cercle Brugge. Olivier Deman is ook 4-voudig Rode Duivel. Van harte welkom op de Bosuil, Olivier, en veel succes!", aldus Antwerp op de eigen webstek.