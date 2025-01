Hij als dé troef in de strijd om Play-off 1? Heel KV Mechelen kruist de vingers na comeback van ontdekking van vorig seizoen

In de strijd om Play-off 1 kan KV Mechelen wel wat nieuwe impulsen gebruiken, gezien de wisselvallige wijze waar 2024 mee afgesloten werd. Misschien kan Bill Antonio hiervoor zorgen.

Doet die naam nog een belletje rinkelen? De inmiddels 22-jarige Zimbabwaan was vorig seizoen dé grote ontdekking bij Malinwa. Besnik Hasi vormde hem op tot opkomende rechterwingback. Met zijn snelheid en acties bezorgde hij menig verdediging grote kopzorgen. KV Mechelen leek op dat moment op weg om de Champions' Play-offs te halen.

Tot hij zijn kruisband scheurde op het veld van Cercle Brugge. Met Antonio aan de kant liep het voor Mechelen nipt mis op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Het staat buiten kijf dat de Kakkers hem al die tijd zwaar gemist hebben. Antonio kwam niet meer in actie in 2024 en heeft dus zeker negen maanden lang niet meer kunnen voetballen.

Antonio speelt een halfuurtje bij KVM

Hij maakte zondag zijn wederoptreden in een oefenmatch. Besnik Hasi stelde tegen Beveren een type-elftal op, met dus ook Bill Antonio van bij de aftrap tussen de lijnen. Antonio deed de netten ook al snel eens trillen. Dat doelpunt werd uiteindelijk wel afgevlagd voor buitenspel en na een halfuur haalde Besnik Hasi hem weer naar de kant.

Het is natuurlijk duimen dat een periode van dertig speelminuten ook zo voorzien was door de technische en medische staf van KVM en niet dat Antonio opnieuw last kreeg. In elk geval zal Malinwa heel voorzichtig om moeten gaan met zijn veelbelovende speler. Als hij weer volledig fit geraakt, kan hij wel nog een troef worden voor de laatste tien speeldagen uit het kampioenschap.

KV Mechelen wint vlot van Beveren

KV Mechelen won de partij overigens met 0-4. Hairemans, Mrabti, Ngoy en Lauberbach waren de doelpuntenmakers van dienst.