OFFICIEEL: in-en uitgaand verkeer in Jupiler Pro League: Buffalo's verlost van pion, Standard verwelkomt vers bloed

Bij KAA Gent nemen ze definitief afscheid van een pion. De Buffalo's zwaaien, zoals dat ook verwacht werd, reservedoelman Daniel Schmidt uit.

De Japanner zal een jaar aan de slag geweest zijn bij KAA Gent. Hij werd in december 2023 naar de Planet Group Arena gehaald om de leemte op te vangen die de langdurige blessure van Paul Nardi had achtergelaten. Schmidt kon de verwachtingen nooit helemaal waarmaken. Hij kon Davy Roef nooit uitdagen voor de positie van nummer 1 onder de lat.

De verwachting was misschien dat dit wel zou gebeuren na de jaren van Schmidt bij Sint-Truiden. De inmiddels 32-jarige keeper, die geboren werd in de Verenigde Staten, belandde in juli 2019 bij de Kanaries. Voor Schmidt was het zijn eerste voetbalavontuur buiten zijn thuisland Japan. Hij slaagde er wel in om zich in België goed aan te passen.

Schmidt speelde meeste matchen voor STVV

Schmidt veroverde in geen tijd zijn plekje onder de lat bij STVV en ontpopte zich in de volgende jaren tot een belangrijke kracht bij de Kanaries. Schmidt stond tijdens zijn periode in België 120 keer in doel tijdens een wedstrijd in de Jupiler Pro League. Dat gebeurde dus voornamelijk bij de Kanaries, veel meer dan bij de Buffalo's.

De Japanse media meldden eerder al dat Schmidt deze winter zou terugkeren naar zijn thuisland en dat is ondertussen ook waarheid geworden. Nagoya Grampus kondigt met trots de komst van Schmidt aan. De Japanse competitie begint in het midden van februari. Schmidt heeft dus nog even de tijd om zich bij Nagoya in te werken. Tom Vandenberghe wordt waarschijnlijk zijn vervanger bij Gent.

Een andere JPL-club heeft dan weer een eerste inkomende transfer gerealiseerd. De komst van verdedigende middenvelder Ibrahim Karamoko bij Standard hing al even in de lucht en is inmiddels ook geofficialiseerd. De Fransman komt over van Versailles en tekende op Sclessin een contract tot 2028, met een optie voor nog een extra seizoen.