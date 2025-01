Valt er een zaakje te doen? Standard wil ex-verdediger uit Premier League en de Serie A herlanceren in de JPL

Standard gaat deze winter op zoek naar spelers die voor een prijsje ingelijfd kunnen worden. Eén van de pistes is Filip Benkovic.

Na zijn laatste avontuur bij Udinese is Filip Benkovic een vrije speler. Volgens SudInfo staat de speler op de radar van Standard en hebben de Rouches hem mee bovenaan geplaatst op hun lijstje met transfertargets. Benkovic is net als Bosko Sutalo, die gratis werd opgepikt bij Dinamo Zagreb, een landgenoot van trainer Ivan Leko die zijn carrière weer wil herlanceren.

Dinamo Zagreb is ook één van de ex-clubs van Benkovic. Toen hij nog maar 21 jaar oud was, legde Leicester City al 14 miljoen euro voor hem op tafel. Sindsdien werd de speler door Leicester aan de lopende band uitgehuurd aan andere clubs. Daar zat zelfs een uitleenbeurt van zes maanden aan OHL bij in het eerste deel van 2021.

Ex-speler van OHL zonder minuut te spelen

Benkovic kan wel degelijk zeggen dat hij zich aan het publiek van Leicester heeft getoond maar dan in het shirt van een andere ploeg. De Kroaat was onder Brendan Rodgers titularis bij Celtic toen de ploeg uit Glasgow op bezoek ging bij Leicester. Uitleenbeurten aan Bristol en Cardiff werden dan weer mislukkingen, net als die aan OHL. Benkovic speelde aan Den Dreef geen minuut.

Ondanks dat dit traject toch de wenkbrauwen deed fronsen, kon Benkovic Udinese wel overtuigen om hem transfervrij over te nemen. Daarna volgden ook weer uitleenbeurten, aan Braunschweig en Trabzonspor, die minder speelminuten opleverden. Hij heeft dus vooral nood aan ritme en het spelen van opeenvolgende wedstrijden.

De bal in het kamp van Standard

Het is nu de vraag of Standard de stap wil zetten om hem die kans te geven in wat dus zijn tweede passage in de Jupiler Pro League zou zijn.