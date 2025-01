Belangrijke dag voor Rode Duivel: spits wil meer speeltijd en vandaag wordt er onderhandeld over zijn onmiddellijke toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rode Duivel Cyril Ngonge, momenteel bij Napoli onder contract, heeft vandaag een belangrijke meeting met Napoli en Bologna om zijn toekomst te bespreken.

De Belgische aanvaller is op zoek naar meer speeltijd na een tegenvallend seizoen in Napels, waar hij moeite heeft om door te breken in de basiself. Een uitleenbeurt met aankoopoptie ligt op tafel als mogelijke oplossing.

Ngonge, die in januari 2024 werd overgenomen van Hellas Verona, speelde dit seizoen slechts vijf wedstrijden in de Serie A en voegde daar drie optredens in de Coppa Italia aan toe, waarin hij tweemaal scoorde.

Bij Napoli wordt zijn speeltijd beperkt door stevige concurrentie van spelers als Khvicha Kvaratskhelia, Matteo Politano en David Neres. Deze situatie leidde tot frustratie bij de jonge aanvaller, die nu meer minuten wil maken.

Bologna ziet in Ngonge een mogelijke vervanger voor de geblesseerde Niccolò Cambiaghi en is bereid te onderhandelen over een huurconstructie. Het struikelblok blijft voorlopig de financiële kant van de deal.

Napoli waardeert Ngonge op ongeveer 18 miljoen euro en wil mogelijk een initieel huurbedrag ontvangen. Dit lijkt echter niet onoverkomelijk, gezien beide clubs al eerder dicht bij een akkoord stonden.

De interesse van Bologna is niet nieuw. De club uit Emilia-Romagna toonde afgelopen zomer al belangstelling voor Ngonge, maar slaagde er toen niet in om een akkoord te bereiken. Nu de situatie veranderd is en een definitieve transfer niet noodzakelijk lijkt, zijn beide partijen optimistischer over een deal.