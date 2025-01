Christian Benteke komt met verrassende en vooral belangrijke boodschap voor bondscoach Domenico Tedesco

Als er een Belgische spits indruk maakte afgelopen seizoen, dan was het wel Christian Benteke. Hij werd topschutter in de MLS, boven Lionel Messi. Toch is hij geen Rode Duivel meer.

Soms lijkt het wel alsof vergeten wordt dat Christian Benteke een Belg is. Dit seizoen scoorde de spits maar liefst 23 doelpunten in de MLS. Daarmee werd hij topschutter, boven Lionel Messi, die 20 doelpunten maakte.

Benteke is momenteel bij DC United actief, maar Rode Duivel is hij niet meer. Hij wordt in ieder geval niet meer opgeroepen. Toch een beetje opvallend dat Tedesco dat het afgelopen jaar niet deed...

Een topschutter niet oproepen terwijl hij, met alle respect, Norman Bassette die rotatiespeler is bij Coventry City (16e in de Championship) wel opriep. Benteke sluit een rentree naar de Rode Duivels wel niet uit.

"Ik zou de ploeg iets kunnen bijbrengen, dat weet ik zeker. Goals, uiteraard, maar ik kan ook andere spelers beter maken", begint hij bij Humo. "In het verleden werden jongens die in Qatar of China speelden gewoon opgeroepen", gaat hij verder over zijn situatie.

"Amerika is het eind van de wereld niet, het is geen land zonder tv of internet. Het voetbal is er meer dan behoorlijk en de beste speler ter wereld speelt er: dat verdient respect. Maar goed, ik weet hoe het wereldje werkt. Met mijn verhuis naar Amerika heb ik mijn carrière als international blijkbaar afgesloten."

In 45 wedstrijden voor de nationale ploeg was Benteke goed voor 18 doelpunten. Onder Martinez kwam hij nog in actie twee jaar geleden. Van Tedesco heeft hij zelfs nog niets gehoord, maar zolang hij speelt is de deur open.