Standard troeft KV Kortrijk, Antwerp en RC Lens af om zijn tweede winteraankoop binnen te halen

Standard staat al heel dicht bij het aantrekken van een tweede speler deze winterse transferperiode. Andreas Hountondji is in België aangekomen en zal uitgeleend worden aan de Rouches, zonder aankoopoptie.

Zoals we u al enkele dagen geleden hebben meegedeeld, belooft de wintertransferperiode van Standard behoorlijk levendig te worden. Zowel op inkomend, als op uitgaand vlak.

Terwijl de Rouches hun eerste inkomende transfer al hebben bevestigd met Ibrahim Karamoko, zou de eerste vertrekker vandaag bekend moeten worden. Hakim Sahabo zal worden uitgeleend aan Beerschot, zonder aankoopoptie.

Een tweede versterking komt al naar Standard

Standard, dat snel versterkingen aan Ivan Leko wilde bieden om de nieuwe spelers zo snel mogelijk in de kern op te nemen, zal in de komende uren zijn tweede aanwinst afronden. Volgens Sacha Tavolieri heeft aanvaller Andréas Hountondji zich maandagavond in Luik gemeld en zal hij dinsdag medische tests ondergaan voordat hij vervolgens zijn contract ondertekent.

Hoewel hij ook bij KV Kortrijk, Antwerp en RC Lens had kunnen tekenen, wees de 22-jarige spits drie aanbiedingen af, die op vlak van salaris interessanter waren, om naar Sclessin te komen. Tijdens de eerste virtuele vergadering met het management had Hountondji al enkele wedstrijden van de Luikse club bekeken en sprak hij direct over zijn toekomstige bijdrage aan het team.

Eerder maandag bereikte Standard een akkoord met Burnley voor een verhuur zonder aankoopoptie. Overtuigd van de speeltijd die hij zou krijgen in Luik, drong Hountondji erop aan om in Sclessin te tekenen in plaats van ergens anders.