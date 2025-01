Atalanta volgt Rode Duivel nauwlettend in het oog na indrukwekkend eerste seizoenshelft: komt er een hereniging met Charles De Ketelaere?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Atalanta Bergamo staat bekend om zijn scherp oog voor talent en de club heeft alweer een nieuw doelwit op het oog. Na het aantrekken van talenten zoals Odilon Kossounou en Charles De Ketelaere, lijkt de Italiaanse club nu opnieuw de Belgische markt te verkennen.

De focus ligt op Rode Duivel Arne Engels. De getalenteerde middenvelder van Celtic maakt dit seizoen veel indruk in Schotland.

De Belg werd afgelopen zomer door Celtic aangetrokken voor een bedrag van ongeveer 11 miljoen euro. Hoewel de 20-jarige aanvallende middenvelder aanvankelijk veel druk voelde door de hoge verwachtingen, heeft hij zijn waarde al bewezen.

In 17 wedstrijden wist Engels al vier keer te scoren in Schotland. Met Celtic staat hij met een voorspong van 13 punten alleen aan kop in de Scottish Premiership.

Met zijn sterke prestaties bij Celtic is zijn marktwaarde inmiddels gestegen, en Atalanta heeft hem dan ook op de radar staan. De Serie A-club volgt Engels met interesse, maar er is nog geen formeel bod uitgebracht.

Volgens Italiaanse bronnen zal de club de situatie rustig afwachten, waarbij ze de vorderingen van de middenvelder nauwlettend volgen. De club lijkt te vertrouwen op zijn eigen scouting. Mocht Engels verhuizen naar Bergamo komt hij met Charles De Ketelaere alvast een landgenoot tegen.