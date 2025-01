ONTHULD: 'STVV haalt Didier Lamkel Zé binnen, maar ook deze twee Belgische eersteklassers deden hem een aanbieding'

Didier Lamkel Zé is opnieuw neergestreken in België. De flankaanvaller gaat voor STVV voetballen. Al had hij meer opties in ons land.

Didier Lamkel Zé gaat tot het einde van het seizoen voor STVV voetballen. De 28-jarige Kameroener strijkt opnieuw neer in de Jupiler Pro League nadat zijn contract bij Fatih Karagümrük SK werd ontbonden. De Kanaries speelden het kortst op de bal. Het Laatste Nieuws weet dat er meer interesse was voor Lamkel Zé. Meer zelfs: de Belgische clubs stonden in de rij. Ook Standard en OH Leuven hebben zich bij Lamkel Zé gemeld. Beide clubs zagen in het woelwater een ideale versterking met het oog op het tweede deel van het seizoen. Lamkél Zé is in België allesbehalve een onbekende. De flankaanvaller brak helemaal door bij Antwerp FC, maar verdween door enkele fratsen naar het achterplan. Peper én zout op de Belgische velden Ook bij KV Kortrijk volgde een hoofdstuk, terwijl Lamkel Zé de voorbije seizoenen half Europa heeft ontdekt. Eén ding is zeker: de Jupiler Pro League heeft er een gespreksonderwerp bij.