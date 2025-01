'Anderlecht wil miljoenen op tafel gooien voor verdedigende versterking én krijgt ook meteen antwoord van Real Betis'

De komst van defensieve versterking is prioriteit voor RSC Anderlecht. Olivier Renard heeft een oogje laten vallen op Nobel Mendy. Maar voor Real Betis is de soldenperiode nog niét begonnen.

Door de blessure van Jan Vertonghen - de verdediger is opnieuw zes tot acht weken buiten strijd - en het nakende vertrek van Zanka is defensieve versterking broodnodig voor RSC Anderlecht. Olivier Renard is alvast bezig met zijn zoektocht.

Anderlecht houdt het dossier rond Nobel Mendy al eventjes in de gaten. De 20-jarige Senegalees verruilde afgelopen zomer Paris FC - op de foto hieronder is hij nog in het shirt van de Parijzenaren te zien - voor Real Betis, maar veel speelminuten heeft hij in Spanje nog niet verzameld.

Het is Renard alleszins menens. De Belgische recordkampioen wil Mendy huren tot het einde van het seizoen, inclusief verplichte aankoopoptie als er aan enkele voorwaarden voldaan wordt. De transfersom zou in dat geval tussen drie en vier miljoen euro liggen.

El Desmarque weet dat Real Betis die aanbieding geweigerd heeft. En dat is opvallend: de Spanjaarden betaalden enkele maanden geleden amper één miljoen euro voor de verdediger. Dat is ook meteen de marktwaarde die Transfermarkt hem heeft toebedeeld.

Wat is het plan van Olivier Renard?

Renard kijkt ondertussen de kat uit de boom. Anderlecht is niet van plan om het bod meteen te verhogen. De Brusselaars hebben immers nog andere versterkingen op het oog. Al kan er tussen vandaag en eind januari natuurlijk héél véél gebeuren.