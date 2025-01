Meerdere wendingen in de transfersaga rond Arnaud Bodart, die Standard daadwerkelijk zal verlaten

Na enkele wendingen zal Arnaud Bodart daadwerkelijk bij FC Metz tekenen. Tot het laatste moment heeft Standard uiteindelijk zijn doelman niet gratis willen laten gaan.

We naderen het einde van de saga rond Arnaud Bodart, die al maanden op het punt staat om Standard te verlaten en gevolgd wordt door FC Metz tijdens wintertransferperiode. Maar er zijn veel dingen gebeurd.

De doelman uit Luik is woensdagochtend richting het noorden van Frankrijk vertrokken. Hij was al dicht bij een persoonlijke overeenkomst met Metz, datnog geen contact hadden opgenomen met de Luikse clubleiding. Dat contact vond later op de dag plaats, terwijl Bodart al zijn medische tests had ondergaan.

Arnaud Bodart gaat wel naar FC Metz... maar niet helemaal gratis

Snel nadat de 26-jarige doelman een persoonlijke overeenkomst had bereikt met Metz voor een contract dat oorspronkelijk liep tot 2027, met een extra jaar als optie, en terwijl de Rouches ermee akkoord waren gegaan hem niet dwars te zitten, zijn de zaken de afgelopen uren aanzienlijk veranderd.

Hoewel een gratis transfer werd genoemd, heeft Standard om een kleine financiële compensatie gevraagd. Dit omvat een doorverkooppercentage van 25%, weet SudInfo, evenals enkele bonussen. Dit contract zal echter alleen geldig zijn tot het einde van het seizoen, met een extra jaar als optie, en die bonussen zullen alleen verschuldigd zijn aan de Rouches als Bodart meer dan zes maanden bij FC Metz blijft.

Vermoedelijk zal Arnaud Bodart vrijdag als basisspeler worden opgesteld tegen KV Kortrijk vanwege de blessure van Matthieu Epolo. Dat terwijl Metz hem zaterdag eigenlijk al wilde gebruiken tegen Lorient...