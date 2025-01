OFFICIEEL: KRC Genk heeft international nu helemaal beet

KRC Genk heeft zijn eerste winterse transfer voor de A-ploeg voorgesteld. Yaimar Medina is een Genkie, hij komt over van Independiente del Valle.

Het zat eraan te komen, en nu werd het ook officieel bekendgemaakt. Yaimar Medina komt over Independiente del Valle, een club uit zijn thuisland, Ecuador.

KRC Genk had er zijn prioriteit van gemaakt om een extra pion te zoeken voor de positie van linksachter. Daar is Joris Kayembe momenteel de enige optie.

Hij speelt bijzonder veel, maar nu heeft de club met Medina een goede back-up klaarstaan. De 20-jarige heeft al een cap achter zijn naam staan bij Ecuador.

Hij tekende een contract voor 4,5 seizoenen in Limburg. Medina reageerde al kort zelf op zijn aanstelling. "KRC Genk was meer dan een jaar geleden de eerste buitenlandse club die oprechte interesse in me toonde en de eerste waarmee ik contact had", onthult hij op de clubwebsite.

"Dat voelde meteen goed. De regelmatige gesprekken van het afgelopen jaar voelden altijd heel goed. In de afgelopen maanden hebben veel andere grote clubs zich gemeld, maar in mijn hoofd was de beslissing al lang genomen. Ik ben trots om deel uit te maken van een club met zo'n rijke geschiedenis. Dit is een droom die uitkomt voor mij. Ik kan niet wachten om hier geschiedenis te schrijven en trofeeën te winnen", besluit hij.