Besnik Hasi houdt zijn hart vast en heeft noodgedwongen nog extra versterking nodig

Besnik Hasi is best tevreden met zijn nieuwe aanwinsten. Maar door omstandigheden is nog een extra inkomende transfer nodig.

Besnik Hasi kreeg met Fredrik Hammar en Stephen Welsh als versterkingen en is heel tevreden met hun komst naar KV Mechelen.

“In feite hadden ze hier allebei in de zomer al moeten zijn”, vertelt de trainer van Malinwa op zijn persconferentie, geciteerd door Gazet van Antwerpen. “Om verschillende redenen lukte dat toen nog niet. Maar nu wel, dus ik ben blij.”

De twee nieuwkomers zijn meteen inzetbaar en zullen er tegen Cercle Brugge zondag bij zijn. “Welsh is eerder een viermansdefensie gewoon, maar we hebben al veel samengezeten en beelden bekeken, dus dat komt wel in orde. Voor Hammar verandert er als verdedigende middenvelder in principe niet veel. Het is positief dat ze hier al vroeg in januari zijn.”

Die posities versterken was belangrijk. Hasi hoopt dat hij niemand meer verliest van zijn huidige spelerskern, maar er moet wel iemand bij komen nog.

“Yannick Thoelen (voet) is out, dus zal Oscar Annell als tweede keeper op de bank zitten. Yannick zijn voet was volledig blauw na een botsing met José Marsa en het bleek dat er een barstje in zat. Hij is een achttal weken out. We gaan best op zoek naar een tweede keeper nu.”