Dit is wat Antwerp-coach Jonas De Roeck te zeggen heeft over bijzonder slechte staat van het veld op het Kiel voor derby tegen Beerschot

Zondag staat de tweede Antwerpse derby van het seizoen op de planning. Die wordt deze keer op het Kiel afgewerkt, waar de grasmat er bijzonder slecht bij ligt.

Zondagnamiddag staan Beerschot en Antwerp oog in oog op het Kiel. Antwerp-coach Jonas De Roeck ging donderdag al kijken naar de bekermatch van zijn tegenstander tegen Anderlecht.

Daar kon hij natuurlijk niet naast de slechte grasmat kijken. "De slechte staat van het veld is voor Beerschot even onaangenaam als voor ons. Het is vooral een kwestie: hoe ga je ermee om?", vertelde hij daarover bij Gazet van Antwerpen.

Zo zal er toch anders gevoetbald moeten worden. Anderlecht koos voor directer spel, wat The Great Old ook zal doen naar alle waarschijnlijkheid.

"Op een veld waar de bal botst, hoef je korte combinaties niet te verwachten. Ideaal om ons eigen spel te brengen is dit niet, maar het veld zal niet allesbepalend zijn."

De Antwerpse derby is waarschijnlijk de hevigste van het land, ook naast het veld. Vorige keer werd de match stilgelegd toen Antwerp 4-0 op voorsprong stond. Beerschot-fans bleven toen maar pyrotechnisch materiaal op het veld werpen.

"‘t Is een derby, hè. Dan is het heel normaal dat de fans van de tegenstander niet zo happy zijn om ons te zien", zei De Roeck nog over de vijandelijke sfeer. "We zullen hen meer horen dan onze eigen supporters en ze zullen er alles aan doen om ons uit onze concentratie te brengen. Da’s ook het mooie eraan. Emoties mogen hoog oplopen. De vraag is: gaan we daarin mee of staan we daarboven?"