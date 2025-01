Titelconcurrenten zijn gewaarschuwd: "Dat hebben we nu aan iedereen laten zien"

KRC Genk is het jaar goed gestart met een 0-4 derbyzege in de Croky Cup. Coach Thorsten Fink was natuurlijk gelukkig.

Na een bijzonder korte winterstop mocht KRC Genk zich opmaken voor de bekerwedstrijd tegen STVV. Die werd uiteindelijk met 0-4 gewonnen. Grote cijfers, maar niet onverdiend.

STVV speelde wel goed mee, zeker in de eerste helft. De Truienaars hadden vaak de bal, en dus moest Genk dingen beginnen doen we normaal niet zien. Zo konden Fink zijn troepen regelmatig eens goed counteren.

"We hebben nu aan iedereen laten zien dat we ook op de counter kunnen spelen", vertelde Fink. "Normaal gezien hebben we altijd de bal en dan moeten we de ruimtes vinden achter de verdediging."

Van Genk zijn we gewoon dat het meestal zo veel mogelijk balbezit wil, en dat ook heeft. "Maar we wisten nu dat de tegenstander ook op ons druk wou komen zetten, ze speelden ook voor eigen publiek", gaat Fink verder.

"Als we dan omschakelmomenten hadden maakten we er goed gebruik van. Dat vind ik goed, want normaal gezien rekent iedereen op ons om het spel alleen te brengen in balbezit", besluit hij.