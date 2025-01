Toekomst van Rode Duivel nauw verbonden aan... andere huurspeler: coach wil hem definitief overnemen

314

Claudio Ranieri, coach van AS Roma, heeft zijn bestuur gevraagd om Alexis Saelemaekers definitief over te nemen van AC Milan. De Belgische flankspeler, die op huurbasis bij Roma speelt, heeft zich belangrijk gemaakt in het systeem met twee doelpunten en drie assists in de laatste 9 matchen.

Zijn polyvalentie op de rechterflank wordt daarbij als een grote troef gezien. Toch is de situatie complex. Tammy Abraham, die deze zomer de omgekeerde weg aflegde en door Roma aan AC Milan werd uitgeleend, speelt een sleutelrol in de mogelijke transfer van Saelemaekers. Beide spelers voelen zich goed bij hun huidige club, en een directe ruil tussen hen wordt overwogen. De eerste contacten tussen Roma en Milan verliepen stroef. Milan vraagt 15 miljoen euro voor Saelemaekers, terwijl Roma eerder tussen de 20 en 25 miljoen euro vroeg voor Abraham. De waarde van beide spelers zal dus bepalend zijn voor een eventuele overeenkomst. Een struikelblok is het hoge salaris van Abraham. De ex-Chelsea-aanvaller verdient zes miljoen euro per seizoen, wat een zware last is voor Milan. Roma zou daarom ook bereid zijn een andere speler, mogelijk Bryan Cristante, te verkopen om de transfer haalbaar te maken. De onderhandelingen blijven spannend, maar zowel Ranieri als Saelemaekers lijken hun toekomst in Rome te zien. Het is nu aan beide clubs om een deal te vinden die zowel sportief als financieel werkbaar is.