Ploegmaat van Romelu Lukaku wil vertrekken en dient transferverzoek in, net nu Napoli op titelkoers ligt

Romelu Lukaku blijft zijn waarde bewijzen bij Napoli, maar de Italiaanse koploper wordt geconfronteerd met mogelijk slecht nieuws. Khvicha Kvaratskhelia heeft de clubleiding officieel gevraagd om te vertrekken.

Romelu Lukaku beleeft een sterk seizoen bij Napoli. Met zeven doelpunten in de Serie A, waaronder een belangrijke treffer tegen Fiorentina vorige week, toont de Rode Duivel opnieuw waarom hij een van de beste spitsen ter wereld is.

Een van de factoren achter het succes van Big Rom bij Napoli is zijn samenwerking met Kvaratskhelia. Het vertrek van Kvaratskhelia zou een zware slag betekenen voor de aanvalslinie van Napoli, zeker nu de ploeg aan kop gaat in de Serie A.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Hellas Verona gaf Antonio Conte meer uitleg over de situatie rond Kvaratskhelia. “Hij heeft gevraagd om te mogen vertrekken. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel", zei de Italiaan.

Volgens Conte is dit niet de eerste keer dat de 23-jarige aanvaller zijn vertrek wil forceren. “Hij wilde in de zomer al weg, maar koos uiteindelijk toch om te blijven", aldus de trainer.

Dit seizoen maakte Kvaratskhelia vijf doelpunten in zeventien competitiewedstrijden, maar de laatste keer dat hij scoorde, was eind oktober. Franse media melden dat PSG bijzonder geïnteresseerd is in de Georgische aanvaller en hem als het hoofddoelwit ziet voor de wintermercato.