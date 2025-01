🎥 De eerste redding en de eerste woorden van Arnaud Bodart na bijna 20 jaar bij Standard te hebben gezeten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arnaud Bodart heeft afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd gespeeld met FC Metz. Hij blikt terug op zijn eerste dagen bij zijn nieuwe club.

48 uur na zijn aankomst bij zijn nieuwe club, stond Arnaud Bodart al in doel bij Metz in de topper tegen Lorient, de leider in de Ligue 2. Metz, vierde in de stand, behaalde een 0-0 gelijkspel na een heftige confrontatie.

Bodart hoefde slechts één redding te verrichten, maar het was er wel eentje die de moeite waard is om naar te kijken: de kopstoot van de aanvaller was krachtig maar te centraal om de doelman te verschalken.

Mooie redding voor Arnaud Bodart 🫡🇱🇻 pic.twitter.com/8Vrd1AbmY8 — Le coeur grenat (@LucasCoeurGrena) 12 januari 2025

De doelman uit Luik verscheen vervolgens voor de lokale pers na zijn eerste clean sheet: "Het was een mooie week, toch (lacht). Je moet heel snel schakelen, voetbal wacht niet, dat is ook wat onze sport zo mooi maakt. Het was een vermoeiende week mentaal gezien, maar positief qua energie met deze nieuwe impuls", legt hij uit aan Le Républicain Lorrain.

Minder intensiteit, meer technische kwaliteit?

"Ik ben zeer goed ontvangen, het zijn leuke jongens. Metz is een historische club, de faciliteiten zijn echt top. Het doel is duidelijk, promoveren naar de Ligue 1, dat is altijd leuk voor een speler."

Arnaud Bodart geniet van zijn nieuwe omgeving: "Ligue 2? Dat is iets anders. Ik denk dat het spel in België wat directer en harder was. Hier werd ik direct getroffen door de technische kwaliteit van mijn teamgenoten bij aankomst", aldus Bodart.